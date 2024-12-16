Борнмут та Вест Гем зіграли внічию у 16 турі АПЛ

У понеділок, 16 грудня, Борнмут приймав Вест Гем в межах 16 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився "сухою" нічиєю 0:0.

Команди провели досить цікавий поєдинок із великою кількістю гольових моментів. Ще в першому таймі Семеньо та Боуен обстукали каркас воріт суперників.

Під завісу другого тайму неймовірний шанс мав Раян Крісті, проте Лукаш Фаб'янські врятував Вест Гем від поразки. Одразу після моменту гравця "вишень" Кепа відбив удар Фюллькруга з близької відстані.

На 84-й хвилині Тайлер Адамс зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, а Лукас Пакета з пенальті вивів уперед "молотів".

Втім, вже у наступній атаці Борнмут заробив штрафний удар, який забив Унал.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

16 тур, 16 грудня

Борнмут – Вест Гем 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – Пакета, 87 (пен.), 1:1 – Унал, 90

Після 16 зіграних матчів Борнмут розмістився на восьмому місті, маючи у своєму активі 24 очки.

Вест Гем набрав 19 залікових балів та знаходиться на 14 стрічці у турнірній таблиці АПЛ.

Зазначимо, що вчора відбулось дербі Манчестера, в якому перемогу одержали підопічні Аморіма.