Автогол ексгравця МЮ подарував Челсі перемогу над Вест Гемом у 24 турі АПЛ

Лондонський Челсі переграв Вест Гем у межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "синіх".

Наприкінці першого тайму ветеран гостей Джаррод Бовен зумів вивести гостей вперед. На 64-й хвилині вінгер Педру Нету, який вийшов на поле на 52-й хвилині, відновив паритет.

Колектив Енцо Марески старався загострювати, але забити гравці Челсі не зуміли. Проте, все одно здобули перемогу, оскільки на 74-й хвилині колишній бек МЮ Аарон Ван-Біссака став автором автоголу.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ-2024/25

24 тур, 3 лютого

Челсі – Вест Гем 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Бовен (42), 1:1 – Нету (64), 2:1 – Ван-Біссака (74, авт)

Тепер "сині" мають 43 пункти і посідають четверте місце. Вест Гем набрав 27 очок і йде на 15-й сходинці.

Нагадаємо, вчора Челсі продав італійського хавбека до клубу Серії А.