Автогол ексгравця МЮ подарував Челсі перемогу над Вест Гемом у 24 турі АПЛ
Лондонський Челсі переграв Вест Гем у межах 24 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "синіх".
Наприкінці першого тайму ветеран гостей Джаррод Бовен зумів вивести гостей вперед. На 64-й хвилині вінгер Педру Нету, який вийшов на поле на 52-й хвилині, відновив паритет.
Колектив Енцо Марески старався загострювати, але забити гравці Челсі не зуміли. Проте, все одно здобули перемогу, оскільки на 74-й хвилині колишній бек МЮ Аарон Ван-Біссака став автором автоголу.
Челсі – Вест Гем 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 – Бовен (42), 1:1 – Нету (64), 2:1 – Ван-Біссака (74, авт)
Тепер "сині" мають 43 пункти і посідають четверте місце. Вест Гем набрав 27 очок і йде на 15-й сходинці.
Нагадаємо, вчора Челсі продав італійського хавбека до клубу Серії А.