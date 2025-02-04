Тілоохоронець Мессі епічно впав, намагаючись завадити фанату добігти до футболіста

Ні для кого не секрет, що запорукою безпеки нападника Інтер Маямі Ліонеля Мессі є його зірковий тілоохоронець, який надійно захищає свого підопічного. Однак і він дав збій.

Яссін Чуеко вже більше року стоїть на варті, не даючи фанатам і хейтерам наблизитися до футболіста. Колишній спецназівець надійно виконував свою роботу до нещодавньої товариської гри.

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Інтер Маямі зустрівся із перуанським клубом Універсітаріо (0:0). Головним хайлайтом матчу стало епічне падіння тілоохоронця Мессі, який намагався завадити фанату дістатися до футболіста.

Чуеко був збитий наполегливим фанатом, а хлопець таки зустрівся з кумиром та обійняв його. Яссін довелося відводити фана від начальника із посмішкою на обличчі.

Зазначимо, за неофіційними даними, охоронець Мессі отримує на тиждень близько 60 тисяч доларів.

За весь час своєї роботи на 37-річного аргентинця Чуеко жодного разу не дав збій, надійно захищаючи Ліонеля на полі та у повсякденному житті.