Подавав великі надії: уругвайський нападник Манчестер Юнайтед може перейти в Панатінаїкос
Факундо Пельїстрі
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Уругвайський форвард Факундо Пельїстрі змінить Манчестер Юнайтед на Панатінаїкос.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Як інформує журналіст, грецький клуб хоче придбати 22-річного гравця, а не взяти в оренду. Переговори між сторонами тривають.
Факундо перейшов до МЮ взимку 2021 року. За нього заплатили 8,5 млн євро Пеньяролю. За цей час він здавався в оренду іспанським Алавесу та Гранаді. В АПЛ за "червоних дияволів" відіграв 13 поєдинків, голів не забивав.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед почав сезон перемогою над Фулгемом. Англійський клуб зараз завершує трансфер хавбека ПСЖ.