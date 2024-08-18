Подавав великі надії: уругвайський нападник Манчестер Юнайтед може перейти в Панатінаїкос

Уругвайський форвард Факундо Пельїстрі змінить Манчестер Юнайтед на Панатінаїкос.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Як інформує журналіст, грецький клуб хоче придбати 22-річного гравця, а не взяти в оренду. Переговори між сторонами тривають.

Факундо перейшов до МЮ взимку 2021 року. За нього заплатили 8,5 млн євро Пеньяролю. За цей час він здавався в оренду іспанським Алавесу та Гранаді. В АПЛ за "червоних дияволів" відіграв 13 поєдинків, голів не забивав.

🚨🔴 EXCL: Panathinaikos in advanced talks with Man United to sign Facundo Pellistri on permanent transfer.



Not finalised yet but negotiations are ongoing as Pellistri could leave #MUFC in the next days. pic.twitter.com/3LZpYSxuP2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2024

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед почав сезон перемогою над Фулгемом. Англійський клуб зараз завершує трансфер хавбека ПСЖ.