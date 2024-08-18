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Подавав великі надії: уругвайський нападник Манчестер Юнайтед може перейти в Панатінаїкос

Руслан Травкін — 18 серпня, 18:02
Подавав великі надії: уругвайський нападник Манчестер Юнайтед може перейти в Панатінаїкос
Факундо Пельїстрі
Getty images

Уругвайський форвард Факундо Пельїстрі змінить Манчестер Юнайтед на Панатінаїкос.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Як інформує журналіст, грецький клуб хоче придбати 22-річного гравця, а не взяти в оренду. Переговори між сторонами тривають.

Факундо перейшов до МЮ взимку 2021 року. За нього заплатили 8,5 млн євро Пеньяролю. За цей час він здавався в оренду іспанським Алавесу та Гранаді. В АПЛ за "червоних дияволів" відіграв 13 поєдинків, голів не забивав.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед почав сезон перемогою над Фулгемом. Англійський клуб зараз завершує трансфер хавбека ПСЖ.

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