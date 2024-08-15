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Манчестер Юнайтед завершує трансфер півзахисника ПСЖ

Олександр Булава — 15 серпня, 19:58
Манчестер Юнайтед завершує трансфер півзахисника ПСЖ
Мануель Угарте
Getty Images

Манчестер Юнайтед близький до трансферу півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Угарте вже узгодив умови особистого контракту. Якщо перехід відбудеться, то 23-річний уругваєць підпише договір до 2029 року.

Раніше повідомлялося, що уругвайцем цікавиться Баварія, Боруссія Дортмунд та Атлетико.

У сезоні-2023/24 Угарте взяв участь в 37 матчах за ПСЖ. На його рахунку три результативні передачі.

Портал Transfermarkt оцінює Мануеля в 45 мільйонів євро.

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