Сельта підпише ексгравця Барселони
Маркос Алонсо
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Колишній захисник каталонської Барселони Маркос Алонсо перейде в Сельту Віго.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що договір між сторонами вже затверджено, футболіст приєднається до команди на правах вільного агента. Проте завершення цього трансферу залежить від ситуації з фінансовим фейр-плей.
У сезоні-2023/24 33-річний Алонсо зіграв лише 8 матчів за Барселону і не зміг відзначитися результативними діями. Нагадаємо, що в січні цього року Маркос переніс операцію на попереку.
Сьогодні, 26 серпня, Сельта зіграє матч 3 туру проти Вільярреала. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом. Після двох турів саме цей клуб є лідером Ла Ліги за кількістю очок.