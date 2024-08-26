Сельта підпише ексгравця Барселони

Колишній захисник каталонської Барселони Маркос Алонсо перейде в Сельту Віго.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що договір між сторонами вже затверджено, футболіст приєднається до команди на правах вільного агента. Проте завершення цього трансферу залежить від ситуації з фінансовим фейр-плей.

🚨🔵 Marcos Alonso to Celta Vigo, here we go! Agreement in place to join the club on free transfer, contract approved.



It will now depend on Financial Fair Play space to proceed with formal steps for Celta to sign former Barça LB.#MUFC never an option despite links. pic.twitter.com/G7gv7yoHOp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2024

У сезоні-2023/24 33-річний Алонсо зіграв лише 8 матчів за Барселону і не зміг відзначитися результативними діями. Нагадаємо, що в січні цього року Маркос переніс операцію на попереку.

Сьогодні, 26 серпня, Сельта зіграє матч 3 туру проти Вільярреала. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом. Після двох турів саме цей клуб є лідером Ла Ліги за кількістю очок.