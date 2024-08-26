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Сельта підпише ексгравця Барселони

Микола Дендак — 26 серпня, 22:40
Сельта підпише ексгравця Барселони
Маркос Алонсо
Getty Images

Колишній захисник каталонської Барселони Маркос Алонсо перейде в Сельту Віго.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що договір між сторонами вже затверджено, футболіст приєднається до команди на правах вільного агента. Проте завершення цього трансферу залежить від ситуації з фінансовим фейр-плей.

У сезоні-2023/24 33-річний Алонсо зіграв лише 8 матчів за Барселону і не зміг відзначитися результативними діями. Нагадаємо, що в січні цього року Маркос переніс операцію на попереку.

Сьогодні, 26 серпня, Сельта зіграє матч 3 туру проти Вільярреала. Початок зустрічі о 22:30 за київським часом. Після двох турів саме цей клуб є лідером Ла Ліги за кількістю очок.

Барселона Сельта Фабріціо Романо Маркос Алонсо

Маркос Алонсо

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