Барселона видалила пости про відхід Фелікса та Канселу
Барселона опублікувала новину про відхід португальців Жоау Фелікса, Жоау Канселу та іспанського захисника Маркоса Алонса, проте згодом видалила її.
Пресслужба каталонців залишила лише пост про те, що Алонсо залишив команду вільним агентом.
Згодом, відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що ситуація з Феліксом та Канселу залишається відкритою.
Португальці захищали кольори Барселони в цьому сезоні на правах оренди. Фелікс є гравцем Атлетико Мадрид, а Канселу належить Манчестер Сіті.