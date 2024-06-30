Барселона видалила пости про відхід Фелікса та Канселу

Барселона опублікувала новину про відхід португальців Жоау Фелікса, Жоау Канселу та іспанського захисника Маркоса Алонса, проте згодом видалила її.

Пресслужба каталонців залишила лише пост про те, що Алонсо залишив команду вільним агентом.

LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024

Згодом, відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що ситуація з Феліксом та Канселу залишається відкритою.

🔵🔴 João Félix and João Cancelo’s situation remain open for Barcelona.



Talks took place with his agent Jorge Mendes to keep both players for next season.



Discussions to continue on clubs side with Atléti and Man City. pic.twitter.com/Zoq4mgdEvE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2024

Португальці захищали кольори Барселони в цьому сезоні на правах оренди. Фелікс є гравцем Атлетико Мадрид, а Канселу належить Манчестер Сіті.