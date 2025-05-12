Фабрегас назвав команду, якою захоплюється
Сеск Фабрегас
Getty Images
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зізнався, що йому дуже подобається гра Інтера Сімоне Індзагі.
Іспанського фахівця цитує FCInterNews.
"Інтер – команда, яка особисто мені подобається дуже сильно. Мені подобається в них абсолютно все. Структура, рух, те, як вони грають. В Італії дійсно важко вигравати.
Я дуже багато вивчаю Інтер, у нього свій стиль атаки і гра один в один, які відрізняються від інших команд. Його три захисники, Дімарко, футболісти, які міняються ролями на полі, переміщаються, три півзахисника, які опускаються в лінію оборони... Дуже особлива команда", – заявив Фабрегас.
Нагадаємо, вчора, 11 травня, Інтер обіграв Торіно 2:0 і наблизився до Наполі на відстань одного очка у турнірній таблиці Серії А.