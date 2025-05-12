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Фабрегас назвав команду, якою захоплюється

Олег Дідух — 12 травня 2025, 16:28
Фабрегас назвав команду, якою захоплюється
Сеск Фабрегас
Getty Images

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас зізнався, що йому дуже подобається гра Інтера Сімоне Індзагі.

Іспанського фахівця цитує FCInterNews.

"Інтер – команда, яка особисто мені подобається дуже сильно. Мені подобається в них абсолютно все. Структура, рух, те, як вони грають. В Італії дійсно важко вигравати.

Я дуже багато вивчаю Інтер, у нього свій стиль атаки і гра один в один, які відрізняються від інших команд. Його три захисники, Дімарко, футболісти, які міняються ролями на полі, переміщаються, три півзахисника, які опускаються в лінію оборони... Дуже особлива команда", – заявив Фабрегас.

Нагадаємо, вчора, 11 травня, Інтер обіграв Торіно 2:0 і наблизився до Наполі на відстань одного очка у турнірній таблиці Серії А.

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