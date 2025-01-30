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ФА висунула звинувачення Арсеналу за підсумками матчу проти Вулверхемптона

Володимир Максименко — 30 січня 2025, 18:52
Гравці Арсенала оточили Майкла Олівера
Майкл Олівер та гравці Арсенала
Getty images

Футбольна асоціація Англії висунула звинувачення лондонському Арсеналу за підсумками переможного матчу з Вулвергемптоном в межах 23 туру АПЛ.

Про це повідомляє The Standart.

Клуб має час до понеділка, 3 лютого, щоб пояснити поведінку своїх гравців, які оточили Майкла Олівера після червоної картки для Льюїса-Скеллі.

У разі, якщо "каноніри" не зможуть переконати функціонерів ФА у правомірності дій своїх футболістів, клуб отримає штраф.

Зазначимо, що у сезоні-2023/24 Арсенал неодноразово піддавався санкціям через емоції головного тренера команди Мікеля Артети та своїх виконавців.

Цікаво, що раніше АПЛ задовольнила апеляцію лондонців щодо дискваліфікації Льюїса-Скеллі.

Нагадаємо, наразі Арсенал веде переговори із зацікавленими клубами щодо Олександра Зінченка та вже озвучив суму, яку хотів би отримати за українця.

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