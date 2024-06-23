Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Бельгії
Збірна України провела відкрите тренування перед матчем останнього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.
Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу.
Повідомляється, що вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.
Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. Поєдинок із Бельгією відбудеться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.
Нещодавно Чемпіон прорахував усі можливі варіанти завершення групового етапу в групі Е.