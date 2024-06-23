Збірна України провела відкрите тренування перед матчем проти Бельгії

Збірна України провела відкрите тренування перед матчем останнього туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії.

Відповідне відео опублікувала Українська асоціація футболу.

Повідомляється, що вінгер іспанської Жирони Віктор Циганков продовжує займатися за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. Поєдинок із Бельгією відбудеться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нещодавно Чемпіон прорахував усі можливі варіанти завершення групового етапу в групі Е.