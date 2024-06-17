Забарний: Справа не в Румунії, а у нас

Захисник збірної України Ілля Забарний після поразки від збірної Румунії (3:0) на Євро-2024 відповів на запитання кореспондентки Чемпіона Соломії Романчук.

— Що скажете про суперника? В чому його не вдалося переграти?

— Про суперника нічого не скажу. Я вважаю, справа була в нас та й все.

— До першого пропущеного голу збірна України більше атакувала та домінувала на полі. Але після помилки Луніна щось пішло не так. Чому не вдалося реабілітуватися?

— Це не тільки помилка Андрія, це ряд помилок. Але це не важливо, ми пропустили гол і таке буває. Не вперше пропускаємо, потім ми також домінували. Я думаю, потрібно просто проаналізувати гру та рухатися далі.

Нагадаємо, Забарний став одним із найгірших гравців у складі збірної України за версією SofaScore.

Наступну гру українці зіграють проти збірної Словаччини, 21 червня.