Фінал Євро-2024. Іспанія — Англія: прогноз редакції Чемпіона

На чемпіонаті Європи з футболу 2024 року залишилося зіграти одну гру — фінальну. Іспанія проти Англії. Атакувальний футбол проти надпрагматичного.

Матч відбудеться у неділю, 14 липня. Стартовий свисток головного арбітра, француза Франсуа Летексьє пролунає о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція відбудеться на нашому сайті ТУТ.

Журналісти та редактори нашого видання зробили традиційний прогноз. Думки розділилися.

Андрій Твердохліб, 3:1

Не зовсім розумію публічний гейт і вимоги в англійців грати у якийсь інший футбол. Рахунок на табло, як говорив класик.

Для мене ж це буде найлегший прогноз усього чемпіонату. Прекрасна Іспанія впевнено переможе, граючи в атаку.

Максим Розенко, 2:1

Іспанія протягом турніру виглядала більш потужно, ніж британці, яким відразу в декількох матчах відверто пощастило. Але доля не може посміхатися одній і тій же команді постійно. Тож поставлю на перемогу іспанців 2:1.

Максим Салівон, 2:1

Ризикну бути поганим пророком для "трьох левів". Нехай ця Англія у цілому і значно більш досвідчена команда, й Гарет Саутгейт вже показав, що вміє здобувати результат на рівному місці, Луїс де ла Фуенте не раз дам усім зрозуміти, що його колективу рівних в ефектності, помноженій на ефективність, на цьому Євро нема. Іспанія забивала по два м'ячі й Німеччині, і Франції. Останній, зважаючи на міцність оборони "ле бльо", це зробити було вкрай важко.

Подібне ми чуємо й перед фіналом. Не думаю, що Саутгейт знову здивує хитрим тактичним планом на кшталт успіху його команди з Нідерландами. Іспанія — не "ораньє", це значно більш смертоносна машина. Та й фінал обслуговувати буде не Цваєр з його, м'яко кажучи, дивним трактування порушення правил у штрафному майданчику.

Денис Шаховець, 1:2

У футболі перемагає далеко не завжди найсильніший. І це стосується не лише окремих матчів, а й турнірів загалом. А в протистоянні, яке ми побачимо у фіналі Євро-2024, шанси фактично рівні.

Попри шквал критики на адресу збірної Англії, вірю, що "Три леви" продовжать гнути свою лінію і переможуть Іспанію. Команда Саутгейта здатна принести Англії перший титул чемпіонів Європи.

Микола Дендак, 3:1

Найкращою командою цьогорічного Євро для всіх є Іспанія. Очевидно, що вона і є фаворитом для більшості. Проблема лише в тому, що її суперницею буде неприємна Англія. Попри весь скептицизм, вона вийшла у фінал, ставши першою збірною, що програвала про ходу всіх матчів плейоф, але дійшла до фіналу. Тому я не сумніваюся, що англійці заб'ють. Але іспанці заб'ють більше.

Владислав Уткін, 2:0

Робити прогноз на фінали турнірів є завданням, майже неможливим. У таких поєдинках може відбутися все, що завгодно. Особливо в контексті команди Саутгейта, яка не піддається чіткому аналізу. Однак, все-таки здоровий глузд підказує мені віддати перевагу Іспанії, яка безумовно показує найкращий футбол на цьому Євро. Думаю, що “червоній фурії” вдасться забити доволі швидкий гол у першому таймі. Потуги англійців відігратися будуть зруйновані захистом Іспанії із Карвахалем та Ле Норманом, які відпочили після пропуску півфіналу. А в кінці матчу, коли збірна "трьох левів" кине всі сили, щоб зрівняти рахунок, підопічні де ла Фуенте спіймають їх на контратаці та поставлять мацну крапку на цьому Євро.

Олександр Булава, 4:1

Іспанія для мене є фаворитом з огляду на якісний футбол та те, як вони пройшли груповий турнір та стадію плейоф.

Проте англійці їм протиставлять надійність в захисті, вміння терпіти та неймовірний запас везіння. Попри не найкращу гру їх команда крок за кроком добралась до фіналу. Наразі в їх активі лише один хороший матч - півфінал з Нідерландами, де вони показали свій потенціал в атаці. Всі інші ігри були сумнівними.

У фіналі очікую побачити інтенсивний матч та поставлю на перемогу "червоної фурії".

Ігор Чернявський, 1:1, Англія в серії пенальті

Іспанія виграла всі 6 із 6 матчів на турнірі – і навіть Францію, яка наводить жах самою лише зірковістю складу. Але команда де ла Фуенте зачарувала всю футбольну Європу відмінною командною грою, яскравими перфомансами атакувальних гравців і романтизмом, який так вирізняє її на тлі інших фаворитів.

Попри те, що я ставив на Німеччину та Францію у чвертьфіналі та півфіналі відповідно — і, як розумієте, прогадав, я й надалі стоятиму на своєму. Прагматична, націлена виключно на результат зупинить переможну ходу "Фурії Роху". Але підозрюю, що командам не вистачить для визначення переможця ні 90 хвилин, ні 120. Прогнозую перемогу Англії по пенальті з вирішальним промахом Ламіна Ямаля!

На думку бейтингового оператора Favbet, у вирішальному матчі Євро більше шансів на перемогу, а разом з ним і на здобуття Кубка, має "Фурія Роха".