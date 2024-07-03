Збірна Іспанії — збірна Німеччини: де дивитися матч 1/4 фіналу Євро-2024

Збірні Іспанії та Німеччини відкриють програму чвертьфінальних поєдинків на чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Матч відбудеться у п'ятницю, 5 липня, у Штутгарті. Початок о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція

Пряму трансляцію поєдинку в Україні можна подивитися онлайн на медіасервісі MEGOGO, як на телеканалі Футбол, так і в окремому поп-ап-каналі. Для того, щоб подивитися поєдинок, потрібно мати одну з чотирьох підписок — "Легку" (99 гривень), "Оптимальну" (109 грн), "Максимальну" (203 грн) або "Спорт" (186 грн).

В інших чвертьфіналах зіграють: Португалія — Франція, Англія — Швейцарія та Нідерланди — Туреччина. Розклад матчів — ТУТ.

Нагадаємо, на думку бейтингового оператора Favbet, Іспанія та Німеччина є одними з головних фаворитів на здобуття чемпіонства. Вищі шанси лише в команди Англії.