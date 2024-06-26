Без обережності та компромісів. На що ставити в матчі Україна — Бельгія

Збірна України зіграє з командою Бельгії у третьому турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу. Матч у Штутгарті викликає неабиякий інтерес і в тих любителів футболу, які дивляться перипетії спорту №1 через призму інвестування.

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Без голу "синьо-жовті" поле не покинуть

У 7 із останніх 10 матчів на офіційному рівні футболісти збірної України забивали рівно 1 або 2 м'ячі. Така стабільність не випадкова, й говорить про уміння знаходити ключі до воріт суперника майже в будь-яких ситуаціях.

З Бельгією відсиджуватися в обороні Україні не можна — такий вибір може означати для "синьо-жовтих" хіба що дострокову "смерть". Знаходити лазівки у обороні "червоних дияволів" можна й варто, адже цю команду безгрішною в захисті аж ніяк не назвеш. Україна Реброва забивала і Німеччині, і Англії, і Італії. Зможе головна команда країни повторити такий сценарій і з Бельгією.

Ставка: Точна кількість голів України: 1-2 за 1,54 в БК Фавбет

Коректної поведінки на полі не дочекаємося

На перший погляд, очікувати гри, в якій буде місце жорстким прийомам зі сторони футболістів збірної України, не варто. Гравці "синьо-жовтих" не отримували більш як одне попередження в основний час у 7 попередніх іграх на Євро. Однак у випадку, коли ти над прірвою, а ситуація вимагає кардинальних заходів, попередні та звичні для тебе розклАди та манера "поведінки" актуальними часто аж ніяк не є.

Матч обслуговуватиме англієць Ентоні Тейлор, який у сезоні-2023/24 на міжнародному рівні провів 14 матчів. Практика його роботи на полі доводить, що цей пан — суддя доволі жорсткий. За означений період жовтий колір із кишені Тейлор діставав 57 разів, що у середньому за матч давало цифру 4,1. Також Ентоні не соромиться футболістів вилучати — 6 червоних карток. У середньому за матч він фіксує 20 фолів. Усе це — немалі цифри. Враховуючи, що в складі Бельгії швидких і технічних футболістів вистачає, а становище Україну зобов'язує нейтралізувати небезпеку від опонентів подекуди й дорогою ціною, очікувати на значну кількість жовтих для підопічних Реброва варто.

Ставка: Жовті картки: Україна ІТБ (2) за 1,71 в БК Фавбет

Результат, за який буде гризня

Збірній Бельгії для прямого виходу до плей-офф вистачить і одного балу. Чи матиме це прямий вплив на перебіг подій на полі — покаже лище гра. Однак варто розуміти, що перед нами вже не ті "червоні дияволи", якими були команди Марка Вілмотса чи Роберто Мартінеса. Саме тому вірогідність сценарію, за яким Україна за підсумками 90 хвилин без очок не залишиться, є досить високою.

Варто зважати на фактор ігрової форми "синьо-жовтих" на дистанції. Останнім часом збірна України в цілому демонструє переконливі результати: у 11 попередніх зустрічах із офіційним статусом "синьо-жовті" поступилися лише двічі (+7=2-2). Іще більш важливим чинником є футбол, який демонструють самі бельгійці. Перші два тури показали, що земляки Едена Азара непереборною силою аж ніяк не є. Команда із значно меншим ресурсом, ніж Україна, а ми про Словаччину, яку "синьо-жовті" обіграли, зразок протидії фавориту групи продемонструвала. Залишилося такий "приклад" із власними "правками" втілити в життя.

Ставка: 1Х за 2,25 в БК Фавбет