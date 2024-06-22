Лунін: Збірна Іспанії — фаворит Євро-2024

Воротар збірної України Андрій Лунін вважає, що Іспанія є фаворитом чемпіонату Євро-2024.

Слова голкіпера мадридського Реала передає Madrid Zone.

"Іспанія показує дуже хороші результати, вони є фаворитами на Євро", — заявив Лунін.

🗣️ Andriy Lunin: “Spain is doing very well, they are favorites for the EUROs.” pic.twitter.com/yOc1xJ2UdK — Madrid Zone (@theMadridZone) June 21, 2024

Раніше Андрій розповів, що не отримав пояснень від Сергія Реброва після не потрапляння до основного складу збірної України в грі проти Словаччини.

Нагадаємо, Лунін вийшов у першому матчі національної команди проти Румунії (0:3), після чого тренерський штаб вирішив зробити ставку на Анатолія Трубіна в поєдинку проти Словаччини (2:1).

Після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи E з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.