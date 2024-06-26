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Достойна підтримка: Україна матиме більше вболівальників ніж Бельгія на матчі Євро-2024

Владислав Уткін — 26 червня, 14:23
Достойна підтримка: Україна матиме більше вболівальників ніж Бельгія на матчі Євро-2024

Збірна України матиме перевагу у кількості вболівальників над Бельгією у матчі третього туру Євро-2024.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

На трибунах "Арени Штутгарт" очікується аншлаг — 54 000 глядачів, серед яких українську команду підтримуватимуть 11 147, а бельгійську — 10 509.

Нагадаємо, матч між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

У разі перемоги команда Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Словаччина.

Раніше ми повідомили, в яких комплектах форми Україна та Бельгія зіграють поєдинок.

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