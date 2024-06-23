Забарний: З Бельгією треба грати тільки на перемогу

Захисник збірної України Ілля Забарний вважає, що в останньому матчі групового етапу Євро-2024 проти Бельгії треба грати тільки на перемогу.

Про це гравець розповів у інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Бельгійці – дуже хороша команда, яка має якість попереду. Тут немає що приховувати. Їхні дуже сильні сторони: дриблінг, дуже багато обігрують та бʼють. Будемо готуватися. Проаналізуємо їхні сильні сторони. Але я вважаю, що будемо відштовхуватися від своєї гри. Звісно, будемо підлаштовуватись, але треба не забувати про свою гру і за рахунок чого ми будемо створювати свої моменти. Треба грати тільки на перемогу", — сказав Забарний.

Нагадаємо, напередодні збірна України здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі групового етапу Євро-2024. Поєдинок із Бельгією відбудеться 26 червня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Нещодавно Чемпіон прорахував усі можливі варіанти завершення групового етапу в групі Е.