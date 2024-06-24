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Вся гра будується через нього: Судаков назвав найнебезпечнішого футболіста збірної Бельгії

Олександр Булава — 24 червня, 21:38
Вся гра будується через нього: Судаков назвав найнебезпечнішого футболіста збірної Бельгії

Гравець збірної України Георгій Судаков вважає хавбека Бельгії Кевіна де Брейне одним з найсильніших півзахисників світу та ключовим футболістом "червоних дияволів".

Про це Судаков розповів у коментарі ВЗБІРНА.

"Це неймовірний футболіст, один із найсильніших півзахисників зараз у футболі. Він капітан збірної Бельгії. Дивився його гру проти Румунії, видно, як вся гра будується через Кевіна, Лукаку.

У Бельгії індивідуально сильні футболісти. Нам треба буде їх ліквідувати", — сказав Судаков.

Матч третього туру Євро-2024 між збірними України та Бельгії відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00. У разі перемоги команда Сергія Реброва гарантує собі вихід у плей-оф як мінімум з другого місця. У випадку нічиї або поразки все залежатиме від результату паралельного матчу Румунія — Бельгія.

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Георгій Судаков

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