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Шищенко: Поєдинок зі збірною Румунії буде непростим

Микола Дендак — 17 червня, 14:17
Шищенко: Поєдинок зі збірною Румунії буде непростим

Колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко вважає, що на збірну України з футболу очікує непростий матч проти Румунії в першому турі групового етапу Євро-2024.

Його слова передає Sport.ua.

"Зрозуміло, що всі ми очікуємо цікавої гри. Кожен із нас, українців, у ці дні переживає за нашу збірну. Передбачаю, що поєдинок з румунами буде непростим, адже суперник у команди Сергія Реброва складний. Та все ж думаю, що ми виграємо цей матч.
Перемога у такий важкий для усіх нас час дуже потрібна. До того ж, від першої перемоги у групі багато що залежить — як в плані психології, налаштування так і всього іншого", — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, українська національна команда стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, 0 16:00 за київським часом. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки на цей матч.

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Сергій Шищенко

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