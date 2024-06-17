Шищенко: Поєдинок зі збірною Румунії буде непростим

Колишній головний тренер Полісся Сергій Шищенко вважає, що на збірну України з футболу очікує непростий матч проти Румунії в першому турі групового етапу Євро-2024.

Його слова передає Sport.ua.

"Зрозуміло, що всі ми очікуємо цікавої гри. Кожен із нас, українців, у ці дні переживає за нашу збірну. Передбачаю, що поєдинок з румунами буде непростим, адже суперник у команди Сергія Реброва складний. Та все ж думаю, що ми виграємо цей матч.

Перемога у такий важкий для усіх нас час дуже потрібна. До того ж, від першої перемоги у групі багато що залежить — як в плані психології, налаштування так і всього іншого", — сказав спеціаліст.

Нагадаємо, українська національна команда стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, 0 16:00 за київським часом. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки на цей матч.