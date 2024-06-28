Сабо: У збірної України відсутній лідер

Екстренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо вважає, що у складі "синьо-жовтих" немає лідера.

Його слова передає Footboom.

"У таких турнірах немає часу на розкачку, необхідно одразу викладатися на повну, з першої секунди демонструвати найкращі якості. А ще Євро, на мій погляд, продемонстрував відсутність лідера на полі, який здатний задавати темп, вести за собою партнерів, брати відповідальність, а якщо потрібно — і ризикувати.

Чемпіонат Європи продемонстрував, що попри хвалебні слова, у нас у лінії атаки немає гравців, які б відповідали рівню турніру. Гольові моменти нам давалися з великими труднощами, з бельгійцями з гри випадали Шапаренко, Судаков, Довбик...

Напередодні Євро в пресі писали, що ця збірна найсильніша за всі роки незалежності України. Але що ми побачили на ділі? Основний склад збірної, якщо і був такий у головах наших тренерів, не проглядався на полі. А спроба знайти оптимальні зв'язки вже під час турніру в Німеччині не дала потрібного результату - матчі йдуть один за одним і тут простір для роботи над помилками вкрай вузький.

На жаль, але результат відповідає продемонстрованій нашою командою грі", — сказав Сабо.