Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Румунські журналісти обурилися через фото форми збірної України

Владислав Уткін — 17 червня, 13:13
Румунські журналісти обурилися через фото форми збірної України

Румунські журналісти з gsp.ro обурилися через фото ігрової форми збірної України на матч Євро-2024.

Матеріал був опублікований на сайті видання.

Вони вважають, що українські дизайнери переплутали кольори їхнього прапору, використавши чорний замість синього, через що прапор Румунії перетворився на прапор Бельгії.

Сьогодні, ми вже розібрали цей інцидент, і з'ясувалося, що Українська асоціація футболу могла припуститися помилки не лише у прапорі Румунії. Наразі коментаря від УАФ не було.

Нагадаємо, що поєдинок між Румунією та Україною розпочнеться о 16:00 за київським часом. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ) Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна України з футболу

Зінченко: На таких турнірах не можна припускатися помилок — найкращі гравці Європи будуть одразу карати за них
Сидорчук: Це моє останнє Євро, тому хочу кайфувати
Два старожили збірної Бельгії встигнуть відновитися до матчу з Україною
УАФ зафейлила з формою України перед матчем на Євро-2024
Екснападник збірної Румунії: Друге місце у групі має бути нашим

Останні новини