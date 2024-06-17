Румунські журналісти обурилися через фото форми збірної України

Румунські журналісти з gsp.ro обурилися через фото ігрової форми збірної України на матч Євро-2024.

Матеріал був опублікований на сайті видання.

Вони вважають, що українські дизайнери переплутали кольори їхнього прапору, використавши чорний замість синього, через що прапор Румунії перетворився на прапор Бельгії.

Сьогодні, ми вже розібрали цей інцидент, і з'ясувалося, що Українська асоціація футболу могла припуститися помилки не лише у прапорі Румунії. Наразі коментаря від УАФ не було.

Нагадаємо, що поєдинок між Румунією та Україною розпочнеться о 16:00 за київським часом. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.