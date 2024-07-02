Роналду: Це моє останнє Євро

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що Євро-2024 буде останнім континентальним турніром в його кар’єрі.

Цитує форварда Фабріціо Романо.

"Звісно, це моє останнє Євро. Але це мене не це зачіпає, а рухає мною вперед.

Вибачення після забитого післяматчевого пенальті? Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, безвідносно, чи сумуватиму за цим. І робитиму це все своє життя. Треба взяти на себе відповідальність", – сказав Роналду.