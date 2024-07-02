Роналду: Це моє останнє Євро
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду зізнався, що Євро-2024 буде останнім континентальним турніром в його кар’єрі.
Цитує форварда Фабріціо Романо.
"Звісно, це моє останнє Євро. Але це мене не це зачіпає, а рухає мною вперед.
Вибачення після забитого післяматчевого пенальті? Мені було шкода вболівальників. Завжди викладатимуся заради футболки збірної, безвідносно, чи сумуватиму за цим. І робитиму це все своє життя. Треба взяти на себе відповідальність", – сказав Роналду.
Нагадаємо, збірна Португалії в серії пенальті здолала Словенію. Кріштіану не реалізував пенальті в овертаймі, однак реалізував одинадцятиметровий у післяматчевій серії.
В 1/4 фіналу португальці зустрінуться з Францією, яка мінімально перемогла Бельгію (1:0).