Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що у нього з Артемом Довбиком добра конкуренція у збірній України.

Цитує форварда УЄФА.

"Ми добре дружимо. У нас чудові стосунки на полі та за його межами. Є здорова конкуренція, і я його дуже поважаю — це дуже сильний футболіст, завжди радію його голам у Жироні та у збірній.

Для збірної це краще, і для мене особисто це краще, бо я зростаю завдяки такій конкуренції. Дякую йому за те, що він до цього теж ставиться нормально. Це показує, що він знаходиться на високому рівні у психологічному плані.

Є люди, які до конкуренції ставляться зовсім інакше, а в нас із ним добрі стосунки, і це справді підкуповує. До таких людей і хочеться добре ставитись", — сказав Яремчук.