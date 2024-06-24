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Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України

Олександр Булава — 24 червня, 20:03
Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України

Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що у нього з Артемом Довбиком добра конкуренція у збірній України.

Цитує форварда УЄФА.

"Ми добре дружимо. У нас чудові стосунки на полі та за його межами. Є здорова конкуренція, і я його дуже поважаю — це дуже сильний футболіст, завжди радію його голам у Жироні та у збірній.

Для збірної це краще, і для мене особисто це краще, бо я зростаю завдяки такій конкуренції. Дякую йому за те, що він до цього теж ставиться нормально. Це показує, що він знаходиться на високому рівні у психологічному плані.

Є люди, які до конкуренції ставляться зовсім інакше, а в нас із ним добрі стосунки, і це справді підкуповує. До таких людей і хочеться добре ставитись", — сказав Яремчук.

Нагадаємо, Роман відзначився переможним голом у матчі 2 туру Євро-2024 проти Словаччини (2:1). Для нього цей гол став 16-м за збірну України.

Свій наступний матч на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.

Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3.

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