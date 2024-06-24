Яремчук оцінив конкуренцію з Довбиком у збірній України
Нападник збірної України Роман Яремчук вважає, що у нього з Артемом Довбиком добра конкуренція у збірній України.
Цитує форварда УЄФА.
"Ми добре дружимо. У нас чудові стосунки на полі та за його межами. Є здорова конкуренція, і я його дуже поважаю — це дуже сильний футболіст, завжди радію його голам у Жироні та у збірній.
Для збірної це краще, і для мене особисто це краще, бо я зростаю завдяки такій конкуренції. Дякую йому за те, що він до цього теж ставиться нормально. Це показує, що він знаходиться на високому рівні у психологічному плані.
Є люди, які до конкуренції ставляться зовсім інакше, а в нас із ним добрі стосунки, і це справді підкуповує. До таких людей і хочеться добре ставитись", — сказав Яремчук.
Нагадаємо, Роман відзначився переможним голом у матчі 2 туру Євро-2024 проти Словаччини (2:1). Для нього цей гол став 16-м за збірну України.
Свій наступний матч на чемпіонаті Європи збірна України зіграє 26 червня проти Бельгії. Початок — о 19:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію.
Наразі в групі E усі чотири команди мають однакову кількість очок — 3.