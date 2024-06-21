Яремчук випередив Реброва у списку найкращих бомбардирів збірної України

Український нападник Роман Яремчук забив 16-й гол за збірну України з футболу.

Форвард відзначився голом у ворота національної команди Словаччини (2:1) у другому турі Євро-2024. Для нього цей м'яч став третім на континентальній першості. За цим показником він обійшов Андрія Шевченка (2 голи на Євро).

Загалом на рахунку нападника 16 голів у 52 поєдинках. У рейтингу бомбардирів "синьо-жовтих" він обійшов Сергія Реброва (15 голів) та наразі посідає четверте місце.

Нагадаємо, Україна здобула вольову перемогу над Словаччиною в другому турі Євро-2024. У наступному, вирішальному турі Україні зіграє з Бельгією