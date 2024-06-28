Ребров обійшов Петракова за кількістю матчів на чолі збірної України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вийшов на восьме місце за кількістю матчів на чолі "синьо-жовтих".

Про це повідомляє УАФ.

Матч 3 туру групового етапу Євро-2024 проти Бельгії (0:0) став для Реброва 16-м на чолі національної команди. У даному рейтингу він обійшов Олександра Петракова (15 матчів).

Очолює список тренерів Олег Блохін, який керував збірною України у 64-х іграх.

Також Ребров увійшов до трійки найкращих наставників за середньою кількістю набраних очок серед тренерів, які провели понад 10 зустрічей. У Реброва показник 60,42% можливих очок. Попереду Михайло Фоменко (70,27% у 37 матчах) та Олексій Михайличенко (65,08% за 21 матч).