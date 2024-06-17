Павлов: Збірна України може повторити успіх Данії

Колишній тренер Ворскли, Дніпра та інших команд Микола Павлов вважає, що збірній України під силу повторити успіх Данії, яка у 1992 році сенсаційно виграла Євро.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Я дуже вірю, що збірна України дійсно вистрілить на цьому Євро. З групи точно вийде наша команда, от сто відсотків у цьому впевнений. Хоча, ні – 99. А далі, далі вже треба буде дивитися, хто нам дістанеться з суперників. Поки про це говорити зарано. Яка межа цієї збірної? Пам’ятаєте збірну Данії зразка 1992 року? Коли там команду нашвидкуруч зібрали з ветеранів та молоді, похапцем, і виграли Євро. То чому ми не можемо повторити успіх данців? Можемо. У нас теж у складі є ветерани, вистачає дуже талановитої молоді", — сказав Павлов.

Перемога Данії на Євро-1992 стала однією з найгучніших сенсацій в історії міжнародного футболу, адже команда навіть не змогла подолати кваліфікацію, але була допущена на турнір через відсторонення Югославії.

Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.