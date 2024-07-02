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Воротарі стали найкращими гравцями матчу Португалія — Словенія

Станіслав Лисак — 2 липня, 01:08
Воротарі стали найкращими гравцями матчу Португалія — Словенія

Воротарі Португалії та Словенії були визнані найкращими гравцями матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Португальський голкіпер Діогу Кошту, який відбив три пенальті у післяматчевій серії пенальті, отримав нагороду Player of the match від УЄФА.

Водночас аналітичний портал SofaScore виставив найвищу оцінку словенському воротарю Яну Облаку, який здійснив 6 сейвів протягом гри та відбив пенальті Кріштіану Роналду на 105-й хвилині поєдинку — 8,9 бала.

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