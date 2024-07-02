Воротарі стали найкращими гравцями матчу Португалія — Словенія

Воротарі Португалії та Словенії були визнані найкращими гравцями матчу 1/8 фіналу Євро-2024.

Португальський голкіпер Діогу Кошту, який відбив три пенальті у післяматчевій серії пенальті, отримав нагороду Player of the match від УЄФА.

Diogo Costa saves three penalties to send Portugal to the quarter-finals! 🇵🇹#EURO2024 | #PORSVN pic.twitter.com/ZLEuhACmpI — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 1, 2024

Водночас аналітичний портал SofaScore виставив найвищу оцінку словенському воротарю Яну Облаку, який здійснив 6 сейвів протягом гри та відбив пенальті Кріштіану Роналду на 105-й хвилині поєдинку — 8,9 бала.