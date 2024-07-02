Воротарі стали найкращими гравцями матчу Португалія — Словенія
Воротарі Португалії та Словенії були визнані найкращими гравцями матчу 1/8 фіналу Євро-2024.
Португальський голкіпер Діогу Кошту, який відбив три пенальті у післяматчевій серії пенальті, отримав нагороду Player of the match від УЄФА.
Водночас аналітичний портал SofaScore виставив найвищу оцінку словенському воротарю Яну Облаку, який здійснив 6 сейвів протягом гри та відбив пенальті Кріштіану Роналду на 105-й хвилині поєдинку — 8,9 бала.