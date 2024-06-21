Збірні Франції та Нідерландів назвали склади на матч Євро-2024

Збірні Франції та Нідерландів назвали стартові склади на матч другого туру групового етапу Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Збірна Франції

Маньян, Кунде, Упамекано, Саліба, Тео Ернандес, Чуамені, Канте, Рабйо, Дембеле, Тюрам, Грізман

Збірна Нідерландів

Вербугген, Дюмфріс, де Врей, Ван Дейк, Аке, Схаутен, Сімонс, Рейндерс, Фрімпонг, Депай, Гакпо

Матч відбудеться на стадіоні "Лейпциг Арена". Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Франція та Нідерланди виграли свої перші ігри на континентальній першості. "Помаранчеві" здобули мінімальну перемогу над Польщею з рахунком 2:1, а французи виявилися сильнішими за Австрію (1:0).

Зазначимо, що в грі проти австрійців зазнав пошкодження Кіліан Мбаппе, який залишився на лаві для запасних.