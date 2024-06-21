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Довбик: Маємо грати так, як у другому таймі, кожен матч

Соломія Романчук , Максим Салівон — 21 червня, 19:39
Довбик: Маємо грати так, як у другому таймі, кожен матч

Нападник збірної України Артем Довбик вважає, що дії команди в другій половині переможного матчу зі Словаччиною мають слугувати зразком для подальших звершень.

Про це він розповів кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук по завершенні гри другого туру чемпіонату Європи з футболу.

— Чи вдалося виконати настанови головного тренера?

— Ну, якщо результат позитивний, я думаю, так. Але це не ідеальна гра у нашому виконанні, завжди є над чим працювати. Тому, я вважаю, що другий тайм був показником такої гри, яку ми маємо показувати кожну гру.

— Якщо порівнювати із Румунією, з ким було складніше грати?

— Зі словаками теж складно грати, два захисники високі, сильні, це я беру до уваги свою гру та своїх захисників. Але, зрозумійте, та гра з Румунією, це була якась розконцентрація всіх гравців на футбольному полі. До цього призвели помилки, а у футболі помилятися не можна.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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