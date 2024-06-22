Стали відомі стартові склади на матч Португалія — Туреччина

Збірна Португалії та Туреччини оголосили свої стартові склади на матч 2 туру Євро-2024.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Португалія: Кошта, Мендеш, Пепе, Діаш, Канселу, Пальїнья, Фернандеш, Вітінья, Леау, Бернарду Сілва, Роналду.

Запасні: Антоніу Сілва, Далот, Жота, Фелікс, Са, Консейсау, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Нету, Нуньєс, Патрісіу, Перейра, Рамуш, Семеду, Інасіу.

Туреччина: Баїндир, Челік, Акайдин, Бардакджі, Кадіоглу, Кокджу, Айхан, Акгюн, Чалханоглу, Актюркоглу, Їлмаз.

Запасні: Гюлер, Демірал, Йокушлу, Каплан, Кілічсой, Мюлдюр, Озджан, Тосун, Чакир, Юксек, Язиджи, Їлдиз, Їлдирим.

Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, в першому турі Португалія в компенсований час дотисла Чехію, а Туреччина в матчі-трилері здолала Грузію.