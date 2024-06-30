Іспанія — Грузія: прогноз редакції Чемпіона

Уже сьогодні, 30 червня, збірна Грузії спробує переписати власну історію в матчі 1/8 фіналу Євро-2024. Суперником грузин буде один із головних фаворитів чемпіонату — збірна Іспанія.

Редакція Чемпіона, попри свої симпатії, одноголосно прогнозує перемогу "фурії рохи".

Андрій Твердохліб, 4:0

Мої симпатії на боці Грузії. Але не через її виступ на цій першості. Прекрасно пам'ятаю тбіліське Динамо ще за часів "совка".

Однак не бачу бодай мінімальних шансів для Хвічі та Ко. На мою думку, гра грузин хоч і весела, проте досить примітивна. Хоча важко не визнати, що Саньйоль додав у гру своїх підопічних дисципліну.

Думаю, у цьому матчі буде розгром, а Іспанія виграє Євро.

Максим Розенко, 2:0

Дуже хотілося побачити ще одну гучну сенсацію від грузинів, за яких зараз масово вболівають українські фани. Але не думаю, що це можливо в матчі з іспанцями.

Владислав Уткін, 4:0

При всій повазі до грузинів, які стали окрасою групового етапу, думаю, що перемога над невмотивованою Португалією є їхнім максимумом. Іспанія показала, напевно, найкращу гру серед всіх команд на цьому Євро, тому прогнозую впевнену перемогу «червоної фурії». А зухвалі слова Мамардашвілі про те, що Хвіча кращий за всю збірну Іспанії, додадуть мотивації підопічним де ла Фуенте для розгрому.

Микола Дендак, 3:0

Вважаю збірну Іспанії головним фаворитом цьогорічного Євро. Вони дуже впевнено провели груповий етап, тому отримали відносно легкого суперника.

Мені, звісно, подобається Грузія, і я вболіватиму за них у плейоф Євро-2024, але 10:2 у кваліфікації явно дають зрозуміти, що це різного рівня збірні

Андрій Яросименко, 1:0

Попри величезну підтримку від української публіки, та чудовий виступ Грузії в груповому етапі, Іспанія бере першість завдяки крутому рівню своїх футболістів.

Грузинам випав сильний суперник, тому тут буде дуже важко

Станіслав Лисак, 5:2

Грузини закохали вболівальників з усієї Європи в себе та свій контратакувальний футбол. Неперевершена гра голкіпера команди Гіоргі Мамардашвілі продовжила свято футболу для грузинських уболівальників, однак іспанці можуть покарати за помилки в обороні. Контратаки все ще будуть працювати, навіть, якщо грузини поступатимуться в рахунку, але розгрому не уникнути.

Олександр Булава, 3:1

Іспанія є явним фаворитом протистояння. «Червона фурія» стала єдиною командою на Євро, яка змогла виграти всі свої матчі та не пропустила жодного м’яча.

Збірна Грузії запам’яталась на турнірі своєю яскравою грою – це і як стартовий матч проти Туреччини, так і феноменальна перемога над португальцями. У цьому матчі грузини також будуть грати серцем та битися за кожен м’яч.

Прогноз 3:1 – перемога Іспанії.

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову трансляцію матчу.