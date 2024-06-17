Забарний: Непереможних немає, тому будемо творити історію

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що національна команда налаштована творити історію.

Про це він заявив на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

Ми знаємо слабкі та сильні якості збірної Румунії, тому підготувалися. Ще буде 2 теорії, тому все буде добре, я думаю. У них хороша команда. Вони добре працюють в обороні, всі разом. Це може бути причиною їхньої серії без поразок, але це ні про що не говорить. Всі ми розуміємо, яка у нас збірна і як нам потрібні перемоги не тільки для футболу, але і для всієї країни. Тому я вважаю, що непереможних немає, тому будемо творити історію", — сказав футболіст.