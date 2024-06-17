Забарний: Непереможних немає, тому будемо творити історію
Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що національна команда налаштована творити історію.
Про це він заявив на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".
"В підготовці все добре. Я відчуваю і бачу на тренуванні, що ми в хорошій формі зараз і всі віддаються на максимум. Я бачу бажання, і це добре, це головне. Ми просто будемо виходити і грати у свій футбол та здобувати результат.
Ми знаємо слабкі та сильні якості збірної Румунії, тому підготувалися. Ще буде 2 теорії, тому все буде добре, я думаю. У них хороша команда. Вони добре працюють в обороні, всі разом. Це може бути причиною їхньої серії без поразок, але це ні про що не говорить. Всі ми розуміємо, яка у нас збірна і як нам потрібні перемоги не тільки для футболу, але і для всієї країни. Тому я вважаю, що непереможних немає, тому будемо творити історію", — сказав футболіст.
Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.