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Забарний: Непереможних немає, тому будемо творити історію

Микола Дендак — 17 червня, 14:00
Забарний: Непереможних немає, тому будемо творити історію

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний розповів, що національна команда налаштована творити історію.

Про це він заявив на ютуб-каналі "ВЗБІРНА".

"В підготовці все добре. Я відчуваю і бачу на тренуванні, що ми в хорошій формі зараз і всі віддаються на максимум. Я бачу бажання, і це добре, це головне. Ми просто будемо виходити і грати у свій футбол та здобувати результат.

Ми знаємо слабкі та сильні якості збірної Румунії, тому підготувалися. Ще буде 2 теорії, тому все буде добре, я думаю. У них хороша команда. Вони добре працюють в обороні, всі разом. Це може бути причиною їхньої серії без поразок, але це ні про що не говорить. Всі ми розуміємо, яка у нас збірна і як нам потрібні перемоги не тільки для футболу, але і для всієї країни. Тому я вважаю, що непереможних немає, тому будемо творити історію", — сказав футболіст.

Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.

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