Група C повторила ганебний рекорд квартету України на Євро-2016

Збірні Англії, Данії, Сербії та Словенії повторили рекорд за найменшою сумарною кількістю голів у групі чемпіонату Європи.

У Групі С Євро-2024 забили лише 7 голів після трьох зіграних турів, що стало повторенням показника квартету C (Україна, Німеччина, Польща, Північна Ірландія) на континентальній першості 2016 року. Зазначимо, тоді "синьо-жовті" взагалі не забили жодного голу.

Нагадаємо, що Англія, Данія та Словенія зуміли пройти у плей-оф. Раніше ми писали про унікальну ситуацію в групі C, в якій долю другого місця вирішив рейтинг європейської кваліфікації.