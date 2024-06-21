Грубощі та забиті м'ячі. На що ставити в матчі Словаччина — Україна

Збірна України зіграє з командою Словаччини у другому турі групового раунду чемпіонату Європи з футболу. Матч у Дюссельдорфі викликає неабиякий інтерес і в тих, хто надає перевагу не просто перегляду футболу, а інвестуванню в той чи інший перебіг подій на полі.

На думку бейтингового оператора Favbet, дійсно вартих уваги цікавих варіантів у грі вистачає. Зокрема, представлені в цьому матеріалі котирування можуть зацікавити найбільш вибагливих любителів азарту. На пропонований розвиток подій Фавбет дає зазначені нижче коефіцієнти.

Взяття воріт — сценарій, який не забариться

Щонайменше один забитий м’яч глядачі бачили у перші 45 хвилин останніх 8 із 10 офіційних ігор за участі Словаччини. Втім, це той випадок, коли суперник лише дає необхідний "фон" для висновків. Очікувати, що обидві команди будуть відсиджуватися в обороні, не варто.

Так, вичікування - опція для "репре", проте аж ніяк не для України. "Синьо-жовтим" треба не тільки перемагати, а й за можливості покращувати різницю забитих-пропущених м'ячів. А тому відкладати активні дії на "потім" цього разу аж ніяк не вийде. За такого перебігу подій шанс спіймати суперника на контратаці в словаків теж буде. Тож гол у перші 45 хвилин напрошується.

Ставка: Гол у першому таймі за за 1,50 в БК Фавбет

Голів побачимо вдосталь

Команди забивали щонайменше 2 м'ячі в основний час у 7 із попередніх 9 матчів України на чемпіонатах Європи та в 7 із останніх 8 матчів "синьо-жовтих" на офіційному рівні.

Дійсно, пристойна результативність давно стала "візитівкою" команди Сергія Реброва. В матчі, який має стратегічну важливість для обох сторін, уявити собі беззмістовне перекочування м'яча в надії "засушити" гру важко. Саме тому помірний "верх" як базовий сценарій перебігу подій на полі теж напрошується.

Ставка: ТБ (2) за за 1,59 в БК Фавбет

А що з корнерами?

Незважаючи на наявність представників не останніх клубів провідних чемпіонаті Старого Світу та й у цілому сильних футболістів на флангах атаки в останні роки, "синьо-жовтих" командою, яка вміє використовувати "крила" на повну, аж ніяк не назвеш.

Getty Images

На це вказує й статистика. Україна не подавала з кутових більш як 5 разів в основний час у 7 із попередніх 8 ігор на чемпіонатах Європи. Звісно ж, мова так само й про недостатню кількість небезпечних ударів в сторону воріт суперників. Очікувати в матчі зі Словаччиною кардинальних змін не варто.

Ставка: Кутові: Україна ІТМ (5,5) за 1,55 в БК Фавбет

Матч не для тих, у кого слабкі нерви

Звернемося до статистичної цікавинки. Як виявляється, не більш як 3 картки жовтого кольору в основний час арбітри показували у 7 останніх матчах України на першостях Європи. І тут настає той момент, коли варто "зіграти" від зворотного.

Гру обслуговуватиме англієць Майкл Олівер. У сезоні-2023/24 на міжнародному рівні британець провів 10 матчів, у яких 42 рази попереджав футболістів. Відповідно, у середньому за матч цей пан дістає з кишені жовтий колір 4,2 рази. В середньому за матч він фіксує 24 фоли, а це означає, що на порушення правил Олівер часто реагує жорстко. (До слова, вірогідність призначення пенальті у його виконанні теж доволі немала — 30%.) Уявити собі, що в грі, де на кону перспективи виходу до 1/8 фіналу Євро, команди будуть поводитися максимально "чемно", важкувато.

Ставка: Жовті картки: ТБ (3,5) за 1,67 в БК Фавбет