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Два старожили збірної Бельгії встигнуть відновитися до матчу з Україною

Игорь Чернявский — 17 червня, 12:25
Два старожили збірної Бельгії встигнуть відновитися до матчу з Україною

Захисники збірної Бельгії Аксель Вітсель та Тома Меньє будуть готові взяти участь у матчі 3 туру Євро-2024 проти України.

Про це повідомив головний тренер бельгійців Доменіко Тедеско. Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.

"Ян Вертонген і Артюр Теате готові, вони брали участь в останніх трьох тренуваннях. Завтра вони будуть частиною команди.

Тома Меньє повернеться до складу після гри проти Румунії (у 2 турі — прим.). Аксель Вітсель невдовзі пройде останнє медобстеження і може приєднатися до нас. Якщо цього не станеться, то він розпочне турнір із другого матчу", — сказав Тедеско.

Збірна Бельгії стартує на Євро-2024 сьогодні, 17 чераня. Перший суперник "червоних дияволів" — Словаччина. Початок матчу запланований на 19:00. Проти України команда Доменіко Тедеско зіграє у середу. 26 червня.

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