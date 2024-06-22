Судаков: Попереду фінал з Бельгією

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував вольову перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024.

Про це він розповів в Instagram.

"Три очки й справжнє свідчення нашої пристрасті та сили волі. Ми завжди б'ємося разом до останньої секунди. Попереду один фінал. Слава Україні!", — написав Судаков.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.