Бражко: Будемо робити все, щоб вийти в плей-оф

Півзахисник збірної України з футболу Володимир Бражко заявив, що національна команда зробить усе, щоб здобути путівку в 1/8 фіналу Євро-2024.

Про це Бражко розповів кореспондентці Чемпіона Соломії Романчук після перемоги над Словаччиною (1:0).

— Сьогодні було багато хороших моментів, але реалізувати їх не вдалося. На вашу думку, це невезіння чи недопрацювання?

— Та не можу сказати, що недопрацювання. Не можемо ми кожен момент забивати. Немає такої команди, де всі забивають свої моменти. Звичайно, там змарнували, там змарнували, але потім забили. Добре, що все так вийшло.

— Чи задоволені ви сьогоднішнім результатом?

— Звичайно задоволені. Перемога це завжди радість, залишаються шанси на вихід з групи. Будемо робити все в матчі з Бельгією, щоб вийти у плей-оф.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.