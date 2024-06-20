Йович: Поміняв би свій гол на перемогу Сербії

Нападник збірної Сербії Лука Йович заявив, що готовий поміняти свій гол на 95-й хвилині гри Євро-2024 проти Словенії (1:1) заради перемоги національної команди.

Про це Йович розповів пресслужбі УЄФА.

"Дивовижно забивати такі голи, але я б легко поміняв це на перемогу. Я щасливий, що ми здобули перше очко і залишилися в грі. Тепер ми високо підіймаємо голови та повністю зосереджуємося на Данії! Словенія була дійсно хороша. Нам було дуже важко впоратися з ними, але це найсправедливіший результат", — сказав Йович.

Після двох турів у Сербії один заліковий бал на Євро-2024. Зазначимо, що в групі B також грають Англія та Данія.

У наступному турі серби зіграють з данцями, а словенці проведуть матч проти Англії. Обидві зустрічі відбудуться у вівторок, 25 червня. Початок — о 22:00 за київським часом.