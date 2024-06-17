Екснападник збірної Румунії: Друге місце у групі має бути нашим
Колишній нападник збірної Румунії Адріан Муту поділився очікуваннями від виступу "триколірних" на Євро-2024 з футболу.
Слова колишнього гравця цитує румунське видання Fanatik.
"Вихід з групи? Чесно кажучи, у нас є хороші шанси. На папері Бельгія явно переважає нас. За іменами Україна має більш відому команду, ніж наша, але це не дає їй права бути вищою за нас.
Я не думаю, що вони переважають нас. Ні Україна, ні Словаччина. Друге місце у групі має бути нашим", — сказав Муту.
Нагадаємо, поєдинок Румунії та України відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.
Нагадаємо, Чемпіон вестиме текстову трансляцію поєдинку. Пряма трансляція гри буде доступна на медіасервісі MEGOGO.