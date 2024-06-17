Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Екснападник збірної Румунії: Друге місце у групі має бути нашим

Владислав Уткін — 17 червня, 11:26
Екснападник збірної Румунії: Друге місце у групі має бути нашим

Колишній нападник збірної Румунії Адріан Муту поділився очікуваннями від виступу "триколірних" на Євро-2024 з футболу.

Слова колишнього гравця цитує румунське видання Fanatik.

"Вихід з групи? Чесно кажучи, у нас є хороші шанси. На папері Бельгія явно переважає нас. За іменами Україна має більш відому команду, ніж наша, але це не дає їй права бути вищою за нас.

Я не думаю, що вони переважають нас. Ні Україна, ні Словаччина. Друге місце у групі має бути нашим", — сказав Муту.

Нагадаємо, поєдинок Румунії та України відбудеться сьогодні, 17 червня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Раніше стала відома заявка збірної України на цей поєдинок.

Нагадаємо, Чемпіон вестиме текстову трансляцію поєдинку. Пряма трансляція гри буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Збірна України з футболу Євро-2024 з футболу збірна Румунії з футболу

Збірна України з футболу

Подзвоню Степаненку, щоб той закінчував кар'єру — Рац прокоментував матч Румунія — Україна
Гравці збірної України попросили Реброва вийти з роздягальні для розмови після поразки від Румунії
Кополовець: У нас є футболісти, команди немає поки що
Цій збірній треба подорослішати, — журналіст
Збірна України розташувалася на останньому місці групи E

Останні новини