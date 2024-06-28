П'ять українців — у символічній збірній гравців, які покинули Євро-2024
П'ять футболістів збірної України потрапили у символічну збірну гравців, які вилетіли з Євро-2024.
Рейтинг сформував портал Transfermarkt.
Символічна збірна
Воротар: Анатолій Трубін (Україна).
Захисники: Олександр Зінченко (Україна), Йошко Гвардіол (Хорватія), Ілля Забарний (Україна), Йосип Станішич (Хорватія)
Півзахисники: Георгій Судаков (Україна), Скотт Мактоміней (Шотландія), Джон Макгінн (Шотландія), Домінік Собослаї (Угорщина)
Нападники: Артем Довбик (Україна), Душан Влахович (Сербія).
Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.
У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.