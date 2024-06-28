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П'ять українців — у символічній збірній гравців, які покинули Євро-2024

Олександр Булава — 28 червня, 10:45
П'ять українців — у символічній збірній гравців, які покинули Євро-2024

П'ять футболістів збірної України потрапили у символічну збірну гравців, які вилетіли з Євро-2024.

Рейтинг сформував портал Transfermarkt.

Символічна збірна

Воротар: Анатолій Трубін (Україна).

Захисники: Олександр Зінченко (Україна), Йошко Гвардіол (Хорватія), Ілля Забарний (Україна), Йосип Станішич (Хорватія)

Півзахисники: Георгій Судаков (Україна), Скотт Мактоміней (Шотландія), Джон Макгінн (Шотландія), Домінік Собослаї (Угорщина)

Нападники: Артем Довбик (Україна), Душан Влахович (Сербія).

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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