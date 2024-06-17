Сидорчук: Це моє останнє Євро, тому хочу кайфувати

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук готовий до того, що цьогорічний Євро стане для нього останнім в кар'єрі.

Про це гравець розповів у інтерв'ю ВЗБІРНА.

"Це моє третє Євро, і щодо організації можу сказати, що це найкращий чемпіонат Європи, де я був. Я розумію, що це моє, напевно, останнє Євро в кар'єрі. Коли в тебе щось забирають, то ти особливо тепло до цього ставишся. Тому я хочу кайфувати від того, що я у цій команді, від того, що я перебуваю на цьому турнірі. Бельгія? Там усі відчувають, що матч з Україною в останньому турі буде вирішальним. Мене постійно питали про Україну, вважають це важливим матчем. Я вважаю фаворитом Німеччину, а Бельгію важко віднести до головних фаворитів", — сказав Сидорчук.

Зазначимо, Сидорчук дебютував за збірну у 2014 році. За цей час хавбек відіграв у 61 матчі.

Збірна України стартує на Євро-2024 вже сьогодні, 17 червня, матчем проти Румунії. Раніше стало відомо, що УЄФА заборонила проносити прапори країни-терористки.