Гол Воткінса вивів Англію в фінал Євро-2024: огляд матчу з Нідерландами

Збірна Англії здолала Нідерланди в 1/2 фіналу чемпіонату Європи-2024.

Огляд півфінального поєдинку

Чемпіонат Європи 2024, Німеччина

1/2 фіналу, 10 липня

Нідерланди — Англія 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 7 Сімонс, 1:1 - 17 Кейн (пен), 1:2 - 90+1 Воткінс

Нідерланди: Вербрюгген — Думфріс, де Врей, ван Дейк, Аке — Схаутен, Сімонс, Рейндерс — Мален (Вегхорст, 46), Депай (Веєрман, 35), Гакпо

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунз, Гехі — Сака, Майну, Райс, Тріпп'єр (Щоу, 46) — Фоден (Палмер, 81), Беллінгем — Кейн (Воткінс, 81)

Попередження: Думфріс, 16, ван Дейк, 87, Сімонс, 90+1 — Беллінгем, 72, Сака, 86

У фіналі Євро-2024, який відбудеться 14 липня, збірна Англії зіграє проти Іспанії, яка в іншому півфіналі перемогла Францію.