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Шевченко: Сьогодні ми були єдині

Олександр Булава — 21 червня, 19:28
Шевченко: Сьогодні ми були єдині

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024.

Про це голова УАФ розповів в Instagram.

"Вітаю команду з перемогою!

Сьогодні ми були єдині", – написав Шевченко.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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