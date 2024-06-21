Шевченко: Сьогодні ми були єдині

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024.

Про це голова УАФ розповів в Instagram.

"Вітаю команду з перемогою! Сьогодні ми були єдині", – написав Шевченко.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.