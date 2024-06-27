Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Трубін: Є відчуття недосказанності

Игорь Чернявский — 27 червня, 11:06
Трубін: Є відчуття недосказанності

Воротар збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від виступу на Євро-2024.

Його слова цитує Tribuna.com.

"Чесно кажучи, одна з найкращих, яка в мене була. Якщо були якісь проблеми – вирішували разом. Після невдалих ігор сумували разом, тому це справжня сімʼя. Дуже прикро. Майже місяць минув і час пролетів за одну мить. Є емоції та відчуття несказанності", – сказав Трубін.

Після невдалої гри Андрія Луніна в матчі проти Румунії Сергій Ребров довірив місце у старті Трубіну. Завдяки "сухому" поєдинку з Бельгією Анатолію вдалося перервати жахливу серію збірної України, яка тривала 12 років.

Збірна України з футболу Анатолій Трубін Євро-2024

Анатолій Трубін

Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Бельгією
Трубін розповів, кому віддав би свою нагороду "Лев матчу"
Експерт назвав найкращого гравця збірної України у матчі зі Словаччиною
Трубін: Матчі за збірну — це великий тиск
Уболівальники збірної України визначили Лева матчу з Словаччиною

Останні новини