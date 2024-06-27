Трубін: Є відчуття недосказанності

Воротар збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від виступу на Євро-2024.

Його слова цитує Tribuna.com.

"Чесно кажучи, одна з найкращих, яка в мене була. Якщо були якісь проблеми – вирішували разом. Після невдалих ігор сумували разом, тому це справжня сімʼя. Дуже прикро. Майже місяць минув і час пролетів за одну мить. Є емоції та відчуття несказанності",