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Трубін: Матчі за збірну — це великий тиск

Олександр Булава — 21 червня, 21:11
Трубін: Матчі за збірну — це великий тиск

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу збірної України над Словаччиною у другому турі Євро-2024.

Про це він розповів в Instagram.

"Матчі за збірну це великий тиск. На такому турнірі ще більший.

Лише командою можемо його здолати.

Дякуємо за підтримку та віру в збірну", — написав Трубін.

Нагадаємо, після перемоги над словаками підопічні Сергія Реброва йдуть другими у турнірній таблиці групи Е з трьома балами в активі.

У наступному, вирішальному турі "синьо-жовті" зіграють з Бельгією, а Словаччина протистоятиме Румунії. Матчі відбудуться 26 червня.

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Анатолій Трубін

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