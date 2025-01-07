Евертон Миколенка може підсилитись півзахисником Астон Вілли

Евертон, за який виступає український футболіст Віталій Миколенко, може підписати півзахисника Астон Вілла Джейдена Філоджина.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі тривають переговори між клубами. "Іриски" мають намір оформити повноцінний перехід гравця, однак можлива також оренда гравця.

🚨🔵 EXCL: Everton have opened talks to sign Jaden Philogene from Aston Villa.



Understand it could be a permanent move rather than loan, Everton are trying to make it happen with this formula.



Negotiations underway. pic.twitter.com/PdpBa2FnLh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025

22-річний англієць повернувся до Астон Вілли з Халл Сіті влітку цього року за 16 млн євро. У нинішньому сезоні гравець провів 15 матчів за "левів", результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Віталій Миколенко може підписати новий контракт з ліверпульським клубом.