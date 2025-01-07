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Евертон Миколенка може підсилитись півзахисником Астон Вілли

Станіслав Лисак — 7 січня 2025, 12:36
Евертон Миколенка може підсилитись півзахисником Астон Вілли
Астон Вілла

Евертон, за який виступає український футболіст Віталій Миколенко, може підписати півзахисника Астон Вілла Джейдена Філоджина.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Наразі тривають переговори між клубами. "Іриски" мають намір оформити повноцінний перехід гравця, однак можлива також оренда гравця.

22-річний англієць повернувся до Астон Вілли з Халл Сіті влітку цього року за 16 млн євро. У нинішньому сезоні гравець провів 15 матчів за "левів", результативними діями не відзначився.

Раніше повідомлялося, що Віталій Миколенко може підписати новий контракт з ліверпульським клубом.

Астон Вілла Евертон Віталій Миколенко Джейден Філоджин

Евертон

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