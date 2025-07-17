Евертон презентував нову виїзну форму: Миколенко взяв участь у фотосесії

Евертон презентував нову виїзну форму на сезон 2025/26.

Світлини оприлюднила пресслужба англійського клубу.

Форма виконана у пастельному жовтому кольорі з комірцем у стилі поло та рифленою вставкою. На грудях зображено Вежу Принца Руперта – один із символів клубу. На рукавах нанесено візерунки, що символізують залізницю, яка свого часу відігравала важливу роль у житті Ліверпуля.

Участь у презентації взяв і український захисник "ірисок" Віталій Миколенко, який напередодні змінив ігровий номер в англійському клубі.

Миколенко у сезоні 2024/25 взяв участь у 37 матчах Евертона в усіх турнірах, відзначившись у них 1 голом і 3 асистами. Контракт 26-річного українця діє до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро.