Евертон відмовився оскаржувати рішення щодо зняття двох очок

Евертон відкликав апеляцію щодо оскарження рішення Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) про зняття з клубу 2 очок.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Евертон відкликав свою апеляцію на рішення Незалежної комісії Прем'єр-ліги про зняття двох очок з клубу за порушення Правил прибутковості та сталості Прем'єр-ліги за звітний період, що закінчується в червні 2023 року.

Слухання, заплановане на кінець цього місяця, тепер не відбудеться, і клуб завершить сезон Прем'єр-ліги 2023/24 зі зняттям двох очок, що залишиться в силі", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року клуб Віталія Миколенка вже отримував покарання за порушення ФФП. З команди зняли 10 очок, але після розгляду апеляції частину балів повернули.