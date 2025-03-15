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Миколенко став одним з найкращих гравців Евертона в матчі проти Вест Гема: відома оцінка українця

Олексій Мурзак — 15 березня 2025, 19:30
Миколенко став одним з найкращих гравців Евертона в матчі проти Вест Гема: відома оцінка українця
Віталій Миколенко
ФК Евертон

Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав пристойну оцінку за зіграний матч проти Вест Гема в межах 29 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому його команда врятувалася на останніх хвилинах.

Статистичний портал SofaScore поставив українцю 7,3 бали, що стало 4-м кращим результатом серед усього складу "ірисок".

Миколенко 4 рази виніс м'яч зі штрафного ліверпульського клубу, зробив 2 перехоплення. Виграв 100% дуелей на полі та 50% повітряних дуелей, виконав 80% точних передач.

Раніше наставника Евертон Девіда Моєса було визнано найкращим тренером лютого в АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Евертон Віталій Миколенко

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