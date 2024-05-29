Миколенко отримав привітання від Евертона українською мовою
Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко отримав від свого клубу привітання з 25-им днем народження українською мовою.
Відповідний пост з'явився у твіттері команди.
"З Днем народження, Myko!", — йдеться у публікації.
Нагадаємо, у сезоні-2023/24 українець був основним гравцем "ірисок" та провів за свій клуб 34 матчі, забивши 2 м'ячі.
Останні тури українець пропускав через травму, отриману в поєдинку проти Ліверпуля (2:0).
Нагадаємо, попри зняття очок за порушення правил фінансового фейр-плей, Евертон завершив сезон на 15 сходинці.