Миколенко отримав привітання від Евертона українською мовою

Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко отримав від свого клубу привітання з 25-им днем народження українською мовою.

Відповідний пост з'явився у твіттері команди.

"З Днем народження, Myko!", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у сезоні-2023/24 українець був основним гравцем "ірисок" та провів за свій клуб 34 матчі, забивши 2 м'ячі.

Останні тури українець пропускав через травму, отриману в поєдинку проти Ліверпуля (2:0).

Нагадаємо, попри зняття очок за порушення правил фінансового фейр-плей, Евертон завершив сезон на 15 сходинці.